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رياضة

نيمار يؤكد خيانة مبابي.. علامة فضحت العلاقة بينهما! (صورة)

Lebanon 24
15-08-2023 | 02:37
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يبدو أن أخبار خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا من "باريس سان جيرمان"، بسبب تدخل من الفرنسي كيليان مبابي، كانت صحيحة.
 
 
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في خبر نشرته أن كيليان مبابي لا يريد أن يتواجد في نفس الفريق مع البرازيلي، وقام عدة أشخاص بنشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليقوم نيمار بنفسه بتأكيده عن طريق الإعجاب به على أحد الحسابات عبر "إنستغرام".
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وكان الهلال قد اتفق مع باريس سان جيرمان بالفعل على الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، والإعلان الرسمي عن الصفقة مجرد مسألة وقت.


جدير بالذكر أن نفس الأنباء التي تحدثت عن رغبة مبابي في رحيل نيمار كانت قد خرجت قبل أشهر في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، لكن تم اعتبارها مجرد أنباء مثيرة للجدل. (جول)
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