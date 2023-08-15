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خاص

الصراع في "مونديال" السيدات مفتوح لبطل جديد.. فمن يحقّق اللقب؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
15-08-2023 | 04:30
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تتطلّع المنتخبات الأربعة (انكلترا، إسبانيا، أستراليا، والسويد) إلى مواصلة انطلاقتها التاريخية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، مع وصول البطولة المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، إلى الدور نصف النهائي. وتخوض الفرق تحديات صعبة خلال المحطة قبل الأخيرة من البطولة. ويلتقي اليوم المنتخب الإسباني الشاب نظيره السويدي الخبير، الذي بلغ الدور نصف النهائي لمونديال السيدات أكثر من مرّة سابقة. 
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 وقد قدّمت نساء السويد بطولة مميّزة في هذه النسخة الحالية، اذ فازت في كل مباريات المجموعة الثلاث ووصلت إلى نصف النهائي للمرّة الخامسة في 9 مشاركات لها، وأرسلت الولايات المتحدة بطلة العالم المتوّجة بآخر نسختين في الأدوار الاقصائية في ثمن النهائي إلى بلادها في دور الـ16، ومن ثم البطلة السابقة اليابان من ربع النهائي. 
وستواجه سيدات إسبانيا صلابة دفاعية كبيرة، لكن ستحاول بروح الشباب أن تذهب إلى النهائي، بعدما وصلت إلى هذا الدور لأول مرّة في تاريخها. وتعتبر تشكيلة "لاروخا" الأصغر سناً في هذه النسخة، لكنها تعوّل على مجموعة مميّزة من اللاعبات، بينهنّ هيرموسو وسلمى بارالويلو التي سجّلت هدف الفوز على هولندا، إضافة للمتوجّة بالكرة الذهبية في آخر عامين أليكسيا بوتياس. 
 
وفي المواجهة الأخرى بنصف النهائي، سيكون المنتخب الإنكليزي، بطل أوروبا، في مواجهة بلد بأكمله، حين يلتقي غداً الأربعاء في سيدني نظيره الأسترالي المضيف، والفائز منهم سيواجه في نهائي البطولة الفائز من مباراة إسبانيا والسويد. 
 
وكانت بداية هذه البطولة كابوساً لأستراليا ففي يوم المباراة الافتتاحية، تم إعلان غياب سام كير من أول مباراتين، ثم فرّطوا في الصدارة أمام نيجيريا ليخسروا بطريقة مخيبة للآمال، لكن تخطّى المنتخب لاحقاً دور المجموعات ثم أقصى الدنمارك في دور الـ 16، ونجح في حجز مقعداً له بين الرباعي الأفضل في البطولة، والآن أمامه فرصة كبيرة للتتويج بلقب بطولة كأس العالم للسيدات 2023 عندما يواجه إنكلترا الذي لم يسبق له بلوغ نهائي "المونديال". فمن يرجّح أن يكون هناك في سيدني ويرفع اللقب في 20 آب؟ 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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