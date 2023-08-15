رونالدو يعلّق بالعربية على غيابه عن مباراة النصر والاتفاق.. ماذا قال؟

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية على غيابه عن مباراة النصر والاتفاق، لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.



وغاب رونالدو عن المباراة، التي أجريت مساء الإثنين على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، والتي انتهت لصالح الاتفاق بهدفين مقابل واحد.

النصر بمن حضر 💪💙💛 pic.twitter.com/9mlopeLVI2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 14, 2023 Advertisement





وشارك رونالدو صورة له رفقة زملائه في الفريق، على حساباته الرسمية بالمواقع الاجتماعية، وعلق عليها بالقول: "النصر بمن حضر". وشارك رونالدو صورة له رفقة زملائه في الفريق، على حساباته الرسمية بالمواقع الاجتماعية، وعلق عليها بالقول: "النصر بمن حضر".

وحصد المنشور تفاعلا كبيرا، حيث شاهده أكثر من 52 مليون شخص على موقع "إكس" فيما نال نحو 4 ملايين علامة إعجاب على إنستغرام.



وكان رونالدو قاد فريقه إلى التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، مساء السبت، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه (2-1) على الهلال. وسجل النجم البرتغالي هدفي فريقه.