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رياضة

رونالدو يعلّق بالعربية على غيابه عن مباراة النصر والاتفاق.. ماذا قال؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 04:15
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علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية على غيابه عن مباراة النصر والاتفاق، لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.

وغاب رونالدو عن المباراة، التي أجريت مساء الإثنين على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، والتي انتهت لصالح الاتفاق بهدفين مقابل واحد.
 
 
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وشارك رونالدو صورة له رفقة زملائه في الفريق، على حساباته الرسمية بالمواقع الاجتماعية، وعلق عليها بالقول: "النصر بمن حضر".
 
 
وحصد المنشور تفاعلا كبيرا، حيث شاهده أكثر من 52 مليون شخص على موقع "إكس" فيما نال نحو 4 ملايين علامة إعجاب على إنستغرام.

وكان رونالدو قاد فريقه إلى التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، مساء السبت، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه (2-1) على الهلال. وسجل النجم البرتغالي هدفي فريقه.
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