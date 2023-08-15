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رياضة
هل يتعاقد "بايرن ميونخ" مع حارس "مانشستر سيتي"؟
Lebanon 24
15-08-2023
|
05:47
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كشفت شبكة "سكاي" عن اهتمام "بايرن ميونخ" الألماني لكرة القدم بضم ستيفان أورتيغا حارس مرمى فريق "مانشستر سيتي" الإنكليزي لينضم إلى الفريق في ظل تأخر عودة الحارس الأساسي مانويل نوير إلى الملاعب. (العربية)
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