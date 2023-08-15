هل يتعاقد "بايرن ميونخ" مع حارس "مانشستر سيتي"؟

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كشفت شبكة "سكاي" عن اهتمام "بايرن ميونخ" الألماني لكرة القدم بضم ستيفان أورتيغا حارس مرمى فريق "مانشستر سيتي" الإنكليزي لينضم إلى الفريق في ظل تأخر عودة الحارس الأساسي مانويل نوير إلى الملاعب. (العربية)