بعد استقالته من تدريب إيطاليا.. هل تكون وجهة مانشيني المنتخب السعودي؟

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قال روبرتو مانشيني، الذي يتعرض لانتقادات واسعة منذ استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، إن اهتمام المنتخب السعودي به لا علاقة له بقراره الأخير.وقال لأربع صحف إيطالية من بينها "كورييري ديلو سبورت" بعد يومين من إعلان استقالته المفاجئة: "بالنسبة لي، كانت إيطاليا دائما أولويتي".وأضاف: "بعد سنوات عديدة في هذا المنصب، أتلقى العديد من المقترحات التي سأدرسها في الأسابيع المقبلة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء ملموس".وتابع: "لا علاقة للسعودية" بالاستقالة.وبحسب الصحف الإيطالية والسعودية، عرضت المملكة على مانشيني عقدا مدته ثلاث سنوات بقيمة 25 مليون يورو لتولي قيادة منتخبها الوطني الذي لا يزال دون مدرب منذ رحيل الفرنسي، هيرفيه رينار، بعد مغامرة مونديال قطر، العام الماضي.وأشارت "كورييري ديلو سبورت" أيضا إلى أن مانشيني الذي توج بطلا لكأس أوروبا مع المنتخب الإيطالي عام 2021، وحقق معه سلسلة قياسية من 37 مباراة من دون هزيمة بين أيلول 2018 وتشرين الاول 2021، تلقى عرضا من منتخب المكسيك أيضا. (الحرة)