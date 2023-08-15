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رياضة

هل اقترب محمد صلاح من الإنتقال إلى السعوديّة؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 14:00
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انتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، حول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي، وعرض "ضخم" يتم تجهيزه لانتقال اللاعب.

وأشارت قناة الكاس إلى أن الدولي المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنكليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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ومن جهتها، نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تصريحات شخص مقرب من صلاح، أكد أن " هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، هذا ما أستطيع قوله الآن، لا أملك تفاصيل أخرى".

أما الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، فأشار إلى أن صلاح "لا يمانع فكرة الانتقال إلى السعودية، وسيترك لناديه ليفربول حرية اختيار التمسك به أو بيعه، احتراما لهم". (سكاي نيوز)
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