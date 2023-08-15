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رياضة

هذا شرط "ريال مدريد" الوحيد للتعاقد مع مبابي

Lebanon 24
15-08-2023 | 16:00
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كشف برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير عن شرط ريال مدريد الوحيد للتحرك نحو الفرنسي كيليان مبابي، رغم تأكيدات أن فترة الانتقالات الصيفية الجارية قد انتهت في "سانتياغو برنابيو".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد سيغلق أبوابه نهائيا في وجه مبابي إذا جدد عقده مع باريس سان جيرمان. (روسيا اليوم)
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