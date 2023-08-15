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رياضة

ماذا كشف مارتينو عن إصابة ميسي؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:00
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قلل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم من المخاوف بشأن تعرض مواطنه النجم ليونيل ميسي لإصابة في كاحله أثناء التمارين.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لوى بطل مونديال قطر العام الماضي كاحله الأيمن خلال حصة تمرينية في فورت لودردايل فلوريدا.
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وأوضح المدرب عشية مباراة فريقه أمام فيلادلفيا في الدور نصف نهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية: لم أرَ ما حدث بالضبط، لكن لو كان الأمر خطيراً لكان شعر اللاعبون بالصدمة ولأنهم كانوا جميعاً على ما يرام، أعتقد أنه لم يكن شيئاً مهما. (العربية)
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