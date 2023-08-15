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رياضة

أمن الدولة تفوزعلى بيصور 37 - 20

Lebanon 24
15-08-2023 | 10:45
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 لبّى فريق المديريّة العامّة لأمن الدّولة في كرة السلّة، دعوة نادي " لِبعا الثقافيّ الرياضيّ الإجتماعيّ"، للمشاركة في المهرجان الرياضيّ السنويّ الذي يقيمه على أرضه، وفاز فريق أمن الدّولة على فريق "الإنطلاق – بيصور" بنتيجة 37 – 20، وجرى بعد المباراة تسلّم كأسها من قبل كابتن فريق أمن الدّولة الرقيب الأوّل ديميتري حدّاد من قسم الرياضة في المديريّة.
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إشارة إلى أن نتائج مشجّعة بدأ قسم الرياضة في أمن الدولة بتحقيقها بمختلف الألعاب وفئاتها وأعمارها، لِما تُشكّله الرياضة من مؤشّرٍ واضحٍ لرقيّ الإنسان وتفوّقه، ولطموحه وإصراره.
المصدر: الوكالة الوطنية
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