Advertisement

رياضة

بالفبديو.. نيمار يتحدث مرتديا قميص الهلال: "أنا هلالي"

Lebanon 24
15-08-2023 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1097899-638277280566900935.jpg
Doc-P-1097899-638277280566900935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي الهلال رسميا عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار، في فيديو ترويجي ظهر فيه نجم البرازيل بقميص الزعيم لأول مرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، مساء الثلاثاء، فيديو لمجموعة شبان يلعبون كرة القدم في شوارع الرياض، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو نيمار مرتديا قميص الهلال.
 
وقال نيمار بالإنكليزية: "أنا هنا، أنا في السعودية، أنا هلالي".

وكتب حساب الهلال باللغة البرتغالية: "الموهبة الجميلة التي تجذب انتباه الجميع".

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، سيتقاضى نيمار 300 مليون دولار، خلال عقد لمدة عامين، من الممكن أن ترتفع إلى 400 مليون دولار، وفقا لشروط إعلانات وإضافات متعلقة بالأداء. (سكاي نيوز عربية) 
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-08-15
14:00 | 2023-08-15
12:52 | 2023-08-15
11:00 | 2023-08-15
10:45 | 2023-08-15
08:00 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24