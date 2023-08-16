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رياضة
لأول مرّة.. نيمار يكشف عن سبب انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
16-08-2023
|
01:38
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كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، عن سر قراره الانتقال إلى نادي الهلال، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
وأعلن الهلال الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البالغ 31 عاما بعقد لمدة عامين، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو.
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وقال نيمار في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الهلال: "كوني لاعبا عالميا، أردت دائما اختبار نفسي في تحديات ومنافسات جديدة".
واعتبر لاعب السامبا أن دوري روشن السعودي، هو المنافسة الأمثل لاختبار نفسه، خاصة مع تواجد العديد من النجوم العالميين في هذه المسابقة، التي تطورت بشكل ملحوظ.
وأشاد نيمار بنادي الهلال وجماهيره، قائلا: "إنه الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعور بأنني في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب". كما شدد على أنه يحب الفوز وتسجيل الأهداف، ويخطط لمواصلة هذا الأمر، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الفترة القادمة.
وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد التعاقد مع الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي الآخر مالكوم.
يذكر أن النجم البرازيلي شارك في 173 مباراة خلال مسيرته بقميص باريس سان جيرمان بكافة المسابقات، وسجل فيها 118 هدفا، إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة. (روسيا اليوم)
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