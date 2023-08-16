بعد البرازيلي نيمار.. الهلال السعودي يعمل على حسم صفقة عالمية جديدة!

يبدو أن إدارة "نادي الهلال السعودي"، لن تكتفي بصفقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور الذي انتقل من "باريس سان جيرمان" الفرنسي لمدّة موسمين، في صفقة تاريخية جعلته أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم بإجمالي انتقالاته، حيث تعمل الإدارة التي دخلت في قائمة أكثر الأندية إنفاقاً للأموال لشراء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على ضم عدد من النجوم العالميين الجدد، قبل إغلاق باب "الميركاتو" الصيفي الحالي.

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وفي هذا السياق، علم موقع "goal" من مصادره الخاصة، أن الإدارة الهلالية تعمل على التعاقد مع ظهير أيسر عالمي لإنهاء الأزمة التي يُعاني منها الفريق في هذا المركز. ويتفاوض "الزعيم" مع 4 أسماء عالمية في مركز الظهير الأيسر وهم: البرازيلي إيرتون لوكاس "فلامنغو"، الإسباني خوسيه غايا "فالنسيا"، الكرواتي بورنا سوسا "شتوتغارت"، والفرنسي لوكا ديني "أستون فيلا".

المفاوضات مع هذا الرباعي في بدايتها، ومن المقرّر أن يتمّ تسجيل أحدهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بدلاً من البرازيلي ميشايل ديلغادو، الذي سيتم الاستغناء عنه، بمجرّد إتمام الصفقة.

الهلال السعودي يتفوّق على الكبار في سوق الانتقالات!

وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، فقد وصل إجمالي إنفاق فريق الهلال هذا الصيف على الصفقات، لحوالي 258 مليون يورو.

وأظهرت الصفقات التي تم إبرامها رسمياً حتى الآن، وجود صفقات لفريق الهلال من بين أغلى التعاقدات في العالم، وهم صفقات نيمار التي قدّرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو، وصفقة النجم البرتغالي روبن نيفيش، الذي كلّف الزعيم حوالي 55 مليون يورو، بالإضافة لضمّهم المهاجم البرازيلي مالكوم مقابل 60 مليون يورو، وهو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الروسي. وتعاقد الهلال أيضاً مع اللاعب سيرجي سافيتش، من فريق لاتسيو الإيطالي، بقيمة 50 مليون يورو.

وتفوّق نادي الهلال على أندية عالمية، خاصة الأندية الإنكليزية الأكثر صرفاً في عالم كرة القدم، مثل "آرسنال" و"مانشستر يونايتد"، ولكن مازال فريق "تشيلسي" الإنكليزي يحتلّ صدارة أكثر الفرق إنفاقاً بقيمة 323 مليون يورو.

ويأتي "آرسنال" في المركز الثالث بقيمة 234 مليون يورو، ثم "باريس سان جيرمان" بقيمة 209 ملايين يورو، بينما يحتل "ريال مدريد" المركز العاشر في القائمة بقيمة 192 مليون يورو. أما "برشلونة" فلم يصرف في سوق الانتقالات الجاري سوى 3.5 ملايين يورو.

وبحسب وسائل اعلام، توصل "الزعيم" الهلالي، إلى اتفاق مع الحارس المغربي ياسين بونو والمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ ما يعني تبقّي مقعد أجنبي وحيد سيكون للظهير الأيسر.