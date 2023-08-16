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رياضة
باريديس يعود إلى روما
Lebanon 24
16-08-2023
|
06:08
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أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن عودة لاعبه السابق لياندرو باريديس الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين قادما من باريس سان جيرمان.
وقال روما في بيان على موقعه: يسعدنا الإعلان عن عودة اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى النادي من باريس سان جيرمان بعد أن وقع عقدا حتى 30 حزيران 2025. (العربية)
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