سيتواجهان في 30 تشرين الثاني... ماذا قال نيمار عن رونالدو في تصريح سابقٍ؟

يشهد يوم 30 تشرين الثاني المقبل مواجهة مرتقبة بين نجمي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو ونيمار، عندما يلتقي النصر والهلال في الدوري السعودي.



وعندما سئل نيمار عن رأيه في رونالدو، في أيلول من العام الماضي، وصفه بأنه "عبقري"، بالنظر إلى مردوده في الملعب مقارنة بمن هم في سنه.

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وفي عام 2021، قال نيمار إن رونالدو واحد من 3 أساطير يتخذهم قدوة له في التعامل مع التقدم في العمر، إضافة إلى ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم.



وتابع: "أعتقد أنني أسير على نفس المسار الذي يسلكونه، لأنني أعتني بنفسي كثيرا وأعمل بجد. أعلم أنني بحاجة إلى استعداد جسدي للعب على المستوى العالي الذي أطلبه من نفسي". (سكاي نيوز)