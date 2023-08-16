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رياضة

لماذا انهارت المفاوضات بين سامي خضيرة والمنتخب الألماني؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 11:00
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توقف بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مفاوضاته مع النجم الدولي السابق سامي خضيرة، بشأن خلافة رودي فولر في منصب مدير المنتخب الألماني.

وأوضحت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم، أن مفاوضات نيوندورف مع خضيرة، 36 عاما، توقفت لعدم توصلهما إلى اتفاق بشأن الراتب، وكذلك بشأن عقود الترويج الخاصة بالنجم الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل. (روسيا اليوم)
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