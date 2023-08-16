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رياضة
لأول مرة.. سيدات إنكلترا إلى نهائي المونديال
Lebanon 24
16-08-2023
|
16:00
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بلغت إنكلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة، بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة، الأربعاء، لتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.
وضعت إيلا تون إنكلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36، لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألفا.
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لكن سام كير قائدة أستراليا التي شاركت أساسية لأول مرة في هذه البطولة، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي، حيث ركضت من دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا في الدقيقة 64.
لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد 7 دقائق أخرى، لتضعها لورين هيمب في الشباك.
واقتربت كير من تسجيل التعادل، قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنكلترا بالهدف الثالث قبل 4 دقائق من النهاية، لترسل بطلة أوروبا للنهائي المقرر الأحد. (سكاي نيوز عربية)
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