Advertisement

رياضة

لأول مرة.. سيدات إنكلترا إلى نهائي المونديال

Lebanon 24
16-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1098176-638278117693377104.png
Doc-P-1098176-638278117693377104.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغت إنكلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة، بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة، الأربعاء، لتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.

وضعت إيلا تون إنكلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36، لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألفا.
Advertisement

لكن سام كير قائدة أستراليا التي شاركت أساسية لأول مرة في هذه البطولة، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي، حيث ركضت من دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا في الدقيقة 64.

لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد 7 دقائق أخرى، لتضعها لورين هيمب في الشباك.

واقتربت كير من تسجيل التعادل، قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنكلترا بالهدف الثالث قبل 4 دقائق من النهاية، لترسل بطلة أوروبا للنهائي المقرر الأحد. (سكاي نيوز عربية) 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-16
11:00 | 2023-08-16
07:00 | 2023-08-16
06:08 | 2023-08-16
04:30 | 2023-08-16
02:43 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24