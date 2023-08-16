بعد "تهم الاغتصاب".. مانشستر يونايتد يعلق على عودة غرينوود





وقالت الشرطة ومدعون في شباط الماضي إنه تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة لغرينوود، حيث أوقفه يونايتد في كانون الثاني 2022 عندما اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء في تشرين الأول من العام السابق.

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وأشارت وسائل إعلام إلى أن يونايتد قرر عودة غرينوود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الجديد، قبل أن يعلن النادي أن القرار "لم يتخذ بعد". أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي، الأربعاء، أن قرار عودة ميسون غرينوود لصفوف الفريق الأول لم يتخذ بعد، لكنه "بلغ مراحله الأخيرة".وقالت الشرطة ومدعون في شباط الماضي إنه تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة لغرينوود، حيث أوقفه يونايتد في كانون الثاني 2022 عندما اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء في تشرين الأول من العام السابق.وأشارت وسائل إعلام إلى أن يونايتد قرر عودة غرينوود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الجديد، قبل أن يعلن النادي أن القرار "لم يتخذ بعد".

وجاء في البيان:

"بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ميسون غرينوود في شباط 2023، أجرى يونايتد تحقيقا شاملا في المزاعم الموجهة ضده. وخلال هذه العملية كانت سلامة الضحية ووجهة نظرها عنصرا محوريا في التحقيق الذي أجراه النادي، ونحن نحترم حقها في إخفاء هويتها مدى الحياة".

وأكد البيان: "لدينا أيضا مسؤوليات تجاه ميسون كفرد يعمل معنا، وشاب نشأ في النادي من سن السابعة، وكأب جديد له شريكة، والإدارة ستتوصل إلى قرار في الآونة القريبة بشأن المهاجم الذي مثل منتخب إنكلترا".

وأضاف: "خلافا لتكهنات وسائل الإعلام، فإن القرار لم يتخذ بعد وهو يخضع حاليا لمناقشات داخلية مكثفة، تقع مسؤليتها في النهاية على عاتق الرئيس التنفيذي".

وختم: "بمجرد اتخاذ القرار سيتم توضيحه لأصحاب المصحلة الداخلية والخارجية في النادي". (سكاي نيوز عربية)