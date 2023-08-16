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رياضة

مانشستر سيتي يخطف "السوبر" من إشبيلية

Lebanon 24
16-08-2023 | 17:51
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تغلب مانشستر سيتي على إشبيلية 5-4 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي اقيمت اقيم اليوم الأربعاء ليحرز سيتي لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
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وتم تسجيل جميع الركلات التسع الأولى ضمن ركلات الترجيح لكن نيمانيا جوديلي سدد ركلة جزاء في العارضة ليهدي الانتصار لسيتي.
وكان المغربي يوسف النصيري قد منح إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي التقدم بضربة رأس قوية في الدقيقة 25 لكن سيتي عادل النتيجة بضربة رأس من كول بالمر البالغ من العمر 21 عاما في الدقيقة 63.
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