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رياضة

بخطاب ناري.. مرتضى منصور يكشف موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

Lebanon 24
17-08-2023 | 00:08
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نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الخطاب الرسمي الذي بعثه نادي الشباب السعودي، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال مرتضى منصور في منشور على حسابه في "فيسبوك": "هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو".
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وأضاف أن "هذا الرأي هو رأي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه".

وتابع: "انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسى أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم".
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