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رياضة
نيمار: رونالدو فتح الباب أمام توافد النجوم للدوري السعودي
Lebanon 24
17-08-2023
|
01:41
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رأى النجم البرازيلي نيمار، المنضم الثلاثاء إلى الهلال، أن البعض وصف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بـ"الجنون لكنه فتح الطريق لقدوم النجوم" إلى الدوري السعودي لكرة القدم.
وبعد ست سنوات متفاوتة قضاها في باريس سان جرمان الفرنسي، وضع نيمار حدا لمغامرته الباريسية من خلال انتقاله المدوّي إلى الهلال، لينضم إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو ماني (النصر)، الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياضمحرز (الأهلي).
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كما انضم إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.
وفي فيديو نشره الهلال، قال نيمار: "هدفي إسعاد جماهير الهلال وبلوغ القمة دائما وسأبذل كل جهدي مع الفريق".
وأضاف "كل الشعب البرازيلي سيشاهد دوري المحترفين السعودي وسيساند الهلال، تحدثت مع مالكوم و(مواطنيه الآخرين) أليكس تيليس وميشايل ديلغادو قبل الموافقة على عرض الهلال".
وبعدما دُفع باتجاه الخروج من سان جرمان، وافق نيمار على العرض السعودي، حيث سينال في الهلال راتبا ضخما مقدّرا بحسب مصدر في السعودية بـ"100 مليون يورو (109 مليون دولار) للاعب سنويا، ومثلها لنادي باريس سان جرمان"، مشيرا إلى أن اللاعب كان يفاوض على عقد لعامين بدلا من ثلاثة.
وشدد النجم البرازيلي على أنه يريد "كتابة التاريخ مع الهلال وتحقيق الألقاب... اللون الأزرق يليق بي"، مضيفا "لم أناقش الحياة في السعودية مع أحد وقررت الحضور إلى هنا".
ورأى نجم برشلونة الإسباني السابق أن "الإثارة ستكون كبيرة حينما تلعب ضد كريستيانو رونالدو والبرازيلي روبرتو فيرمينو وكريم بنزيمة. البعض وصف رونالدو بالجنون بعد انضمامه للدوري السعودي أوائل هذا العام لكنه فتح الطريق للنجوم والأمور تطورت كثيرا".
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