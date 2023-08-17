صدام ميسي والسوداني مختار يضع أميركا في حالة ترقب

تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والسوداني هاني مختار عناوين الصحافة الأميركية، بعدما قادا فريقيهما إنتر ميامي وناشفيل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، يوم الأربعاء.



وتغلب إنتر على فيلادلفيا يونيون برباعية لهدف، ووضع بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بصمته بتسجيل هدف من تسديدة بعيدة.

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بينما بلغ ناشفيل المباراة النهائية بعد تغلبه على مونتيري المكسيكي بثنائية نظيفة، في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، وتمكن اللاعب ذو الأصول السودانية من صناعة الهدف الأول لفريقه.



وبعد تأهل الفريقين، وضعت وسائل الإعلام الأميركية صورا لهاني مختار مع أسطورة برشلونة ميسي، وتحدثت عن المواجهة المنتظرة بينهما، في النهائي الذي سيقام، يوم الأحد.



ووضع الحساب الرسمي للدوري الأميركي للمحترفين صورة اللاعبين، وقال في تقرير عبر موقعه الإلكتروني: وصل ناشفيل إلى المباراة النهائية، بعد تألق ثلاثة لاعبين في صفوفه، في مقدمتهم هاني مختار، الذي ظهر بشكل مميز في البطولة.

وأضاف التقرير: كما واصل ليونيل ميسي انطلاقته الرائعه عقب انتقاله إلى إنتر ميامي مؤخرا، وقاد فريقه إلى النهائي.



بينما قال موقع "بولافيب" في تقريره: إنها مواجهة منتظرة بين أفضل لاعب في التاريخ ميسي وأفضل لاعب في الدوري الأميركي هاني مختار، بعدما قادا فريقيهما إلى نهائي تاريخي.

وذكر التقرير: يشترك كل من إنتر ميامي وناشفيل في تاريخ مماثل، حيث لعب كلاهما مباراتهما الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في 2020، وبينما كان إنتر ميامي يعاني في الترتيب، حقق ناشفيل أرقاما رائعة، حيث وصل إلى التصفيات النهائية في مواسمه الثلاثة، وكان هاني مختار، نجما للفريق، اللاعب السوداني – الألماني لديه 65 هدفا و35 تمريرة حاسمة خلال 119 مباراة، ليس ذلك فحسب، فهاني مختار هو أفضل لاعب في الدوري الأميركي الموسم الماضي، وأمام فرصة قوية للفوز بالجائزة مرة أخرى هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا.



واختتمت الصحيفة التقرير بـ: مواجهة الأحد ستكون مباراة تاريخية بين ناشفيل وإنتر ميامي، ومعركة أيضا بين أفضل لاعب في التاريخ ضد أفضل لاعبي الدوري الأميركي في آخر 3 مواسم.

وظفر هاني الذي ولد لأب سوداني وأم ألمانية، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي الموسم الماضي إلى جانب جائزة هداف المسابقة أيضا.



والهدف الذي سجله في نصف النهائي، رفع ميسي رصيده إلى تسعة أهداف في ست مباريات خاضها مع انتر ميامي في هذه البطولة منذ انتقل إليه في يوليو الماضي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويتصدر ميسي حاليا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه في القائمة، بينما يملك مختار هدفين في البطولة إلا أنه ساهم في صناعة 5 أهداف ويتواجد ثانيا بفارق تمريرة حاسمة في قائمة أفضل صناع لعب بطولة كأس الدوريات.