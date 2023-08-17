Advertisement

رياضة

صدام ميسي والسوداني مختار يضع أميركا في حالة ترقب

Lebanon 24
17-08-2023 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1098282-638278553105136909.jpg
Doc-P-1098282-638278553105136909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والسوداني هاني مختار عناوين الصحافة الأميركية، بعدما قادا فريقيهما إنتر ميامي وناشفيل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، يوم الأربعاء.

وتغلب إنتر على فيلادلفيا يونيون برباعية لهدف، ووضع بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بصمته بتسجيل هدف من تسديدة بعيدة.
Advertisement
بينما بلغ ناشفيل المباراة النهائية بعد تغلبه على مونتيري المكسيكي بثنائية نظيفة، في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، وتمكن اللاعب ذو الأصول السودانية من صناعة الهدف الأول لفريقه.

وبعد تأهل الفريقين، وضعت وسائل الإعلام الأميركية صورا لهاني مختار مع أسطورة برشلونة ميسي، وتحدثت عن المواجهة المنتظرة بينهما، في النهائي الذي سيقام، يوم الأحد.

ووضع الحساب الرسمي للدوري الأميركي للمحترفين صورة اللاعبين، وقال في تقرير عبر موقعه الإلكتروني: وصل ناشفيل إلى المباراة النهائية، بعد تألق ثلاثة لاعبين في صفوفه، في مقدمتهم هاني مختار، الذي ظهر بشكل مميز في البطولة.
وأضاف التقرير: كما واصل ليونيل ميسي انطلاقته الرائعه عقب انتقاله إلى إنتر ميامي مؤخرا، وقاد فريقه إلى النهائي.

بينما قال موقع "بولافيب" في تقريره: إنها مواجهة منتظرة بين أفضل لاعب في التاريخ ميسي وأفضل لاعب في الدوري الأميركي هاني مختار، بعدما قادا فريقيهما إلى نهائي تاريخي.
وذكر التقرير: يشترك كل من إنتر ميامي وناشفيل في تاريخ مماثل، حيث لعب كلاهما مباراتهما الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في 2020، وبينما كان إنتر ميامي يعاني في الترتيب، حقق ناشفيل أرقاما رائعة، حيث وصل إلى التصفيات النهائية في مواسمه الثلاثة، وكان هاني مختار، نجما للفريق، اللاعب السوداني – الألماني لديه 65 هدفا و35 تمريرة حاسمة خلال 119 مباراة، ليس ذلك فحسب، فهاني مختار هو أفضل لاعب في الدوري الأميركي الموسم الماضي، وأمام فرصة قوية للفوز بالجائزة مرة أخرى هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا.

واختتمت الصحيفة التقرير بـ: مواجهة الأحد ستكون مباراة تاريخية بين ناشفيل وإنتر ميامي، ومعركة أيضا بين أفضل لاعب في التاريخ ضد أفضل لاعبي الدوري الأميركي في آخر 3 مواسم.
وظفر هاني الذي ولد لأب سوداني وأم ألمانية، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي الموسم الماضي إلى جانب جائزة هداف المسابقة أيضا.

والهدف الذي سجله في نصف النهائي، رفع ميسي رصيده إلى تسعة أهداف في ست مباريات خاضها مع انتر ميامي في هذه البطولة منذ انتقل إليه في يوليو الماضي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصدر ميسي حاليا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه في القائمة، بينما يملك مختار هدفين في البطولة إلا أنه ساهم في صناعة 5 أهداف ويتواجد ثانيا بفارق تمريرة حاسمة في قائمة أفضل صناع لعب بطولة كأس الدوريات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:53 | 2023-08-17
01:41 | 2023-08-17
00:08 | 2023-08-17
23:00 | 2023-08-16
17:51 | 2023-08-16
16:00 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24