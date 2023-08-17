بونو لم يعد إلى "إشبيلية"... هل ينتقل إلى الهلال؟

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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس المغربي ياسين بونو لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي.وأوضحت صحيفة "ماركا" أن بونو لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية، إذ يستعد لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد مع الهلال. (العربية)