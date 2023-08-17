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رياضة

بونو لم يعد إلى "إشبيلية"... هل ينتقل إلى الهلال؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:19
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس المغربي ياسين بونو لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن بونو لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية، إذ يستعد لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد مع الهلال. (العربية)
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