ليفربول يقترب من التعاقد مع إندو

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كشفت تقارير إخبارية أن فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم اقترب من التعاقد مع واتارو إندو، قائد فريق شتوتغارت الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية وشبكة "سكاي" أن لاعب خط الوسط إندو في طريقه إلى إنكلترا للخضوع للكشف الطبي في فريق ليفربول، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، ويتبقى فقط حسم التفاصيل النهائية بين الناديين.وبحسب وسائل إعلام مختلفة فإن إندو سيكلف ليفربول حوالي 25 مليون يورو بما في ذلك الإضافات المحتملة. (العربية)