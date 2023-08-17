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رياضة
هل يلتحق ميسي بالدوري السعوديّ؟
Lebanon 24
17-08-2023
|
08:33
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كشفت تقارير صحفية سعودية عن إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في الدوري السعودي، حيث مازال بطل كأس العالم أحد أهداف دوري "روشن" على الرغم من رفضه في السابق.
وارتبط اسم ليونيل ميسي باللعب في الدوري السعودي، وبالتحديد لفريق الهلال، عقب قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
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وكان ليونيل ميسي قريبا من الانتقال إلى الهلال، ولكن عائلته رفضت فكرة العيش هناك، ليتراجع النجم الأرجنتيني بعدها ويقرر التواجد مع إنتر ميامي الأميركي الذي يلائم عائلته أكثر.
وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي دخل من جديد ضمن دائرة اهتمامات الكرة السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن هناك رغبة قوية لاستقطاب النجم العالمي على سبيل الإعارة بعد دراسة جادة من أجل التوصل مع إدارة النادي الأميركي لاتفاق بشأن مقترح الإعارة خلال مجريات الموسم الجاري، الأمر الذي قد يتم خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)
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