بعد اتهامه بالاغتصاب.. مانشستر يونايتد يحسم موقفه بشأن عودة لاعبه

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بيانا رسميا بشأن لاعبه الشاب ماسون غرينوود (21 عاما)، وموقفه من المشاركة خلال الموسم الحالي، بعد ان ألقت الشرطة القبض على غرينوود مطلع شباط 2022، للاشتباه بقيامه بـ"الاغتصاب والاعتداء" على امرأة.

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ونشر مانشستر يونايتد بيانا، أوضح فيه موقفه من عودة غرينوود، بقوله: "بعد إسقاط جميع التهم عن اللاعب، قررنا إجراء تحقيقات جديدة واستندنا إلى أدلة وسياقات كثيرة ليست في المجال العام، وقد سمعنا من عدة أشخاص لديهم مشاركة أو معرفة مباشرة بالقضية".

وأضاف البيان: "خلال هذه العملية، كنا نحرص على عدم إقحام الضحية في أي تحقيق لأنها كانت ترغب في ذلك، نظرا للضرر الذي تعرضت له".

وتابع: "نحن لدينا أيضا مسؤوليات تجاه ماسون كموظف، كشخص شاب يعمل مع النادي منذ سن السابعة، وكأب جديد كذلك".

وواصل: "نحن في المرحلة الأخيرة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب معنا، نحن لم نقرر أي شيء حتى الآن، فهو يخضع حاليًا لمداولات داخلية مكثفة، حيث تقع المسؤولية على عاتق الرئيس التنفيذي".

وأتم: "لقد كانت هذه حالة صعبة لكل شخص مرتبط بمانشستر يونايتد، ونحن نتفهم الآراء القوية التي أثارتها بناء على الأدلة الجزئية الموجودة في المجال العام، نطلب التحلي بالصبر ونحن نعمل خلال المراحل الأخيرة من هذه العملية المدروسة بعناية".

ووفقا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، يخطط لإعادة غرينوود للمشاركة مع الفريق.