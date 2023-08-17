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رياضة

إيقاف لاعب تنس مدى الحياة عن ملاعب الكرة الصفراء.. والسبب؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:22
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تعرّض لاعب التنس الفرنسي أليكسيس موسياليك لعقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ملاعب الكرة الصفراء، بسبب التلاعب بنتائج المباريات.


وأشار الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لمكافحة الظواهر السلبية في التنس (ITIA)، إلى تورط أليكسيس موسياليك، البالغ من العمر 35 عاما، في 39 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس.
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ويحظر على أليكسيس موسياليك ممارسة التنس أو حضور المسابقات، كما يحظر على اللاعب الفرنسي التدريب أيضا.
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