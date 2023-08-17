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رياضة

نيمار يتحدّث عن "جنون" رونالدو.. لهذا السبب انضم للهلال

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:00
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اشار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الى أن الفضل في قدومه إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، وانضمام نجوم آخرين، يعود للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.
وقال نيمار في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو صاحب الفضل في قدومي هنا وجلب هؤلاء النجوم"، مضيفا: "في البداية وصفه البعض بالمجنون، ولكن بعد ذلك أصبح الدوري السعودي أقوى بانتقال نجم تلو آخر".
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هذا ورأى نيمار أن الدوري السعودي ليس سهلا كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن التعاقد مع هذه الأسماء سيرفع من مستوى المنافسة بكل تأكيد: "مواجهة لاعبين مثل رونالدو وبنزيما وغيرهم، يجعل الأمور صعبة، ولكنني أحب مثل هذه التحديات التي سترفع من إثارة الدوري السعودي".
 
وتابع: "جئت إلى هنا للمساهمة في تطوير المنافسة ورفع مستوى الدوري السعودي، وهدفي هو تحقيق الألقاب مع الفريق وتعزيز أحلام الجماهير".
 
 
وأكد أن هذه الخطوة ليست سهلة بكل تأكيد، موضحا أنها ترفع مستوى طموحه وتعزز ثقته في نفسه بكل تأكيد، لأن الهلال ناد كبير وله تاريخ مميز.

وأكمل: "أعتقد أن الدوري السعودي أصبح محل اهتمام الجماهير البرازيلية بسبب هذه التعاقدات القوية، كذلك سيكون للهلال جماهير كبيرة في البرازيل بعد التعاقد معي".

 
وعن الحياة في السعودية، قال: "لم اسأل كثيرا عن الحياة في السعودية، ولكن الأمر اقتصر على بعض المكالمات مع أليكس تيليس وميشيل ديلغادو ومالكوم، ولكنني متحمس لكتابة فصل جديد في مسيرتي".

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