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رياضة

الهلال يُعلن ضم الحارس المغربي ياسين بونو

Lebanon 24
17-08-2023 | 18:00
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أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً ضم اللاعب المغربي ياسين بونو قادماً من إشبيلية بعقد مدته ثلاثة مواسم حتى عام 2026.
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