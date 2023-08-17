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رياضة
الهلال يُعلن ضم الحارس المغربي ياسين بونو
Lebanon 24
17-08-2023
|
18:00
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أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً ضم اللاعب المغربي ياسين بونو قادماً من إشبيلية بعقد مدته ثلاثة مواسم حتى عام 2026.
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