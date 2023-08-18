ميسي يفتح قلبه من جديد ويفاجئ الجميع: لا أريد الكرة الذهبية!

Advertisement

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي أن الخطوة التي اتخذها بالانتقال إلى لعب كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية، هي الخطوة الصحيحة في ذلك التوقيت.وقال ميسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الدوريات الأميركية بين ناديه إنتر ميامي ونادي ناشفيل: "كان من الصعب علي في البداية أن أغادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ولكن انتقالي من باريس إلى أميركا كان سهلًا، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب".وأشار ميسي إلى أنه ذهب إلى أميركا كي يستمتع بكرة القدم ويواصل اللعب دون ضغوطات كبرى، على حد تعبيره.ولفت الى أن فريق إنتر ميامي "ينمو بقوة مع المدرب تاتا مارتينو" مؤكدًا أنه تأقلم بسرعة مع الأجواء في الولايات المتحدة الأميركية.وفاجأ ميسي الجميع بحديثه عن الكرة الذهبية العام المقبل، حين قال: "لا أفكر كثيرًا بها، إن أتت فسأكون سعيدًا بالتأكيد، وإن لم تأت فلن أعتبر أن أي شيء قد حدث". (جول)