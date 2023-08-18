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خاص
هذا موعد وصول نيمار إلى السعودية.. وصدمة كبرى تنتظر جماهير "الهلال"!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
18-08-2023
|
04:30
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يترقّب الملايين من عشّاق الكرة العالمية والسعودية موعد وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى العاصمة السعودية الرياض، لبدء مشواره مع "نادي الهلال" فى الدوري السعودي للمحترفين الذي انضمّ اليه لمدّة موسمين، قادماً من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.
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وحدّد مسؤولو نادي الهلال السعودي، موعد وصول "الساحر" البرازيلي، نجم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد" إلى الرياض. ووفقاً لبرنامج "أكشن مع وليد"، سيصل نيمار إلى الاراضي السعودية في السادسة من مساء اليوم الجمعة؛ على أن يتم تقديمه إلى الجماهير قبل مباراة الفيحاء يوم السبت المقبل.
لكن البرنامج وجّه صدمة كبرى إلى جماهير "الزعيم"، اذ أكدّ أن اللاعب قد لا يكون قادراً على المشاركة في المباريات، قبل 3 أسابيع من الآن لأنه غير جاهز للمشاركة في المباريات حالياً، مع رغبة قوية من الجهازين الفني والطبي للفريق الأول بنادي الهلال، بعدم المغامرة به.
تخوّف من مسلسل "إصابات نيمار"
عانى نيمار من اصابات عدّة خلال مشواره الرياضي، البعض منها أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لذلك تتخوّف جماهير الهلال من مسلسل إصاباته. وقد أثار جوانجو خيمينيز، رئيس الخدمات الطبية في نادي الهلال السعودي، قلق الجماهير بشأن صحة نيمار بعد التعاقد معه، اذ قال في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "الحالة الصحية لنيمار حاليا جيدة، بعد خضوعه للفحص الطبي"، مشيراً إلى أنه تم عرض سجل إصاباته على إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قبل التعاقد معه.
وأضاف طبيب الهلال: "نيمار خضع للفحص الطبي يوم الاثنين الماضي، ولكن هناك كثير من الإصابات التي تثير الشكوك حوله، فمستوى الضغط في النادي مرتفع جداً، والهزيمة والتعادل يعدّان فشلاً".
وتعرّض نيمار في أكثر من مناسبة لإصابة على مستوى الكاحل، وقد أجرى قبل 5 أشهر عملية جراحية لمحاولة حل هذه الإصابة المزمنة. وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد الكريم الجاسر الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة الهلال سابقاً، عبر منصة "إكس": "من يتخوّف من تكرار إصابات نيمار في الكاحل، أقول إن هذه الإصابة المتكررة، كان يتمّ التعامل معها بـ(العلاج الطبيعي)، لكن نيمار قرّر بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، إجراء عملية جراحية، للتخلّص من هذه الإصابة نهائياً".
وأشار الجاسر إلى أن التوقعات بعد هذه العملية، هي انتهاء معاناة اللاعب مع هذه الإصابة وعدم تكرارها مجدداً خلال فترة تواجده مع الفريق الهلالي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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