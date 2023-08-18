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رياضة

رونالدو يسخر من "شعبية" راموس!

Lebanon 24
18-08-2023 | 14:00
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سخر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي من زميله السابق سيرجيو راموس، عقب احتفال الأخير بزيادة عدد متابعيه على موقع "إنستغرام".

وتخطى راموس حاجز الـ60 مليون متابع على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، لينشر صورة احتفالا بهذا الرقم المميز.
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لكن رونالدو مازح المدافع الإسباني بتعليق ساخر، كتب فيه: "أنت بحاجة إلى صفر آخر للحاق بي"، مرفقا بـ"إموجي" ضاحك بعد الجملة. (روسيا اليوم)
 
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