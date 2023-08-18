"ذعر" في ريال مدريد.. ما علاقة مبابي؟

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بدأ الذعر يدب وسط ريال مدريد بعد خروج أنباء عن تقارب المواقف بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، إذ تسلل الشعور باليأس إلى داخل مسؤولي النادي الإسباني خوفاً من "غدر" مبابي وتجديد تعاقده مع باريس مثلما فعل العام الماضي.وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: المواقف باتت تقترب أكثر فأكثر بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، وهذا سبب ذعراً وسط ريال مدريد، إذ يخشى فلورنتينو بيريز رئيس الأخير من تكرار قصة العام الماضي عندما جدد قائد منتخب فرنسا عقده مع النادي الباريسي بشكل مفاجئ.وأضافت: أصبحت الأجواء ألطف بين مبابي وباريس عقب رحيل نيمار إلى الهلال السعودي، إذ التقى كيليان بالرئيس ناصر الخليفي وكانت المحادثات إيجابية للغاية بينهما، ما زاد درجة التفاؤل حول موافقة اللاعب على تمديد تعاقده مع النادي.وختمت: السيناريو الحالي يخيف ريال مدريد أكثر وأكثر، إذ يخشى المسؤولون من "غدر" مبابي بالاتفاق غير المعلن بين الطرفين، وإذا ما جدد عقده مع باريس فإن باريس سيوجه ضربة قاضية لبيريز الذي لطالما حلم بأن يكون كيليان واحداً من نجوم ريال مدريد. (العربية)