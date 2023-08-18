Advertisement

رياضة

"ذعر" في ريال مدريد.. ما علاقة مبابي؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1098685-638279610057146819.jpg
Doc-P-1098685-638279610057146819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ الذعر يدب وسط ريال مدريد بعد خروج أنباء عن تقارب المواقف بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، إذ تسلل الشعور باليأس إلى داخل مسؤولي النادي الإسباني خوفاً من "غدر" مبابي وتجديد تعاقده مع باريس مثلما فعل العام الماضي.
Advertisement

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: المواقف باتت تقترب أكثر فأكثر بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، وهذا سبب ذعراً وسط ريال مدريد، إذ يخشى فلورنتينو بيريز رئيس الأخير من تكرار قصة العام الماضي عندما جدد قائد منتخب فرنسا عقده مع النادي الباريسي بشكل مفاجئ.

وأضافت: أصبحت الأجواء ألطف بين مبابي وباريس عقب رحيل نيمار إلى الهلال السعودي، إذ التقى كيليان بالرئيس ناصر الخليفي وكانت المحادثات إيجابية للغاية بينهما، ما زاد درجة التفاؤل حول موافقة اللاعب على تمديد تعاقده مع النادي.

وختمت: السيناريو الحالي يخيف ريال مدريد أكثر وأكثر، إذ يخشى المسؤولون من "غدر" مبابي بالاتفاق غير المعلن بين الطرفين، وإذا ما جدد عقده مع باريس فإن باريس سيوجه ضربة قاضية لبيريز الذي لطالما حلم بأن يكون كيليان واحداً من نجوم ريال مدريد. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:11 | 2023-08-18
08:15 | 2023-08-18
08:00 | 2023-08-18
04:30 | 2023-08-18
02:04 | 2023-08-18
00:28 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24