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رياضة

هل تتولّ سيدّة تدريب منتخب إنكلترا للرجال؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 16:00
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لا يستبعد مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إمكانية أن تتولى الهولندية سارينا ويغمان مدربة المنتخب الإنكليزي للسيدات، يوما ما تدريب منتخب الرجال الأول.

وحققت ويغمان نجاحات مبهرة منذ بزوغ نجمها عقب قيادة منتخب هولندا للقب كأس أوروبا للسيدات 2017، ثم فازت باللقب القاري مع منتخب إنكلترا العام الماضي.
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والآن صعدت ويغمان بمنتخب إنكلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، لتصبح أول مدربة تحقق الإنجاز ذاته مع منتخبين مختلفين في تاريخ اللعبة، حيث قادت المنتخب الهولندي للمحطة ذاتها من المونديال قبل أربعة أعوام.

ولدى سؤاله عما إذا كانت ويغمان تمتلك الإمكانات التي تقودها لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب الرجال، أجاب بولينغهام: أعتقد أ نه من عدم الاحترام بعض الشيء لمنتخب السيدات أن تصورها بمثابة ارتقاء لمستوى أعلى ، يقول الناس دائمًا إنه "أفضل رجل للمنصب أو أفضل رجل إنجليزي.

وأضاف: لماذا يجب أن يكون رجلاً؟ أعتقد أن إجابتنا دائمًا هي أفضل شخص للمهمة ، نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع ونأمل أن تستمر في القيام بذلك لفترة طويلة.

وسأل: هل أعتقد أن سارينا يمكنها القيام بأي عمل في كرة القدم؟ نعم ، أنا سعيد حقًا بالعمل الذي تقوم بها وأتمنى أن تستمر في القيام بهذا العمل لفترة طويلة. إذا قررت في وقت ما في المستقبل أنها تريد الانتقال إلى منافسات الرجال ، فسيكون ذلك مناقشة ممتعة حقًا ولكن هذا الأمر يرجع لها ، أليس كذلك؟، أعتقد أنها قادرة. (العربية)
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