29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل تتولّ سيدّة تدريب منتخب إنكلترا للرجال؟
Lebanon 24
18-08-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يستبعد مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إمكانية أن تتولى الهولندية سارينا ويغمان مدربة المنتخب الإنكليزي للسيدات، يوما ما تدريب منتخب الرجال الأول.
وحققت ويغمان نجاحات مبهرة منذ بزوغ نجمها عقب قيادة منتخب هولندا للقب كأس أوروبا للسيدات 2017، ثم فازت باللقب القاري مع منتخب إنكلترا العام الماضي.
Advertisement
والآن صعدت ويغمان بمنتخب إنكلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، لتصبح أول مدربة تحقق الإنجاز ذاته مع منتخبين مختلفين في تاريخ اللعبة، حيث قادت المنتخب الهولندي للمحطة ذاتها من المونديال قبل أربعة أعوام.
ولدى سؤاله عما إذا كانت ويغمان تمتلك الإمكانات التي تقودها لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب الرجال، أجاب بولينغهام: أعتقد أ نه من عدم الاحترام بعض الشيء لمنتخب السيدات أن تصورها بمثابة ارتقاء لمستوى أعلى ، يقول الناس دائمًا إنه "أفضل رجل للمنصب أو أفضل رجل إنجليزي.
وأضاف: لماذا يجب أن يكون رجلاً؟ أعتقد أن إجابتنا دائمًا هي أفضل شخص للمهمة ، نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع ونأمل أن تستمر في القيام بذلك لفترة طويلة.
وسأل: هل أعتقد أن سارينا يمكنها القيام بأي عمل في كرة القدم؟ نعم ، أنا سعيد حقًا بالعمل الذي تقوم بها وأتمنى أن تستمر في القيام بهذا العمل لفترة طويلة. إذا قررت في وقت ما في المستقبل أنها تريد الانتقال إلى منافسات الرجال ، فسيكون ذلك مناقشة ممتعة حقًا ولكن هذا الأمر يرجع لها ، أليس كذلك؟، أعتقد أنها قادرة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
01:49 | 2023-08-18
18/08/2023 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
02:53 | 2023-08-18
18/08/2023 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
00:14 | 2023-08-18
18/08/2023 12:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سياح يتقيأون في المسبح والعثور على فضلات فئران.. هذا ما حصل بمنتجع سياحي من فئة 5 نجوم! (صور)
Lebanon 24
سياح يتقيأون في المسبح والعثور على فضلات فئران.. هذا ما حصل بمنتجع سياحي من فئة 5 نجوم! (صور)
01:55 | 2023-08-18
18/08/2023 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
18:26 | 2023-08-18
نيمار وصل إلى الرياض للإنضمام إلى نادي الهلال
16:20 | 2023-08-18
الإعلان عن مدرب منتخب إيطاليا الجديد.. من هو؟
15:51 | 2023-08-18
"طعنة" للدوري السعودي.. ماذا قال محمد صلاح؟
14:00 | 2023-08-18
رونالدو يسخر من "شعبية" راموس!
12:29 | 2023-08-18
"العهد" يفوز على "الاهلي" - النبطية
11:00 | 2023-08-18
"ذعر" في ريال مدريد.. ما علاقة مبابي؟
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 04:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 04:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 04:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24