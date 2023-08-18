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رياضة

ديكو: عودة نيمار إلى برشلونة كانت "مستحيلة"

Lebanon 24
18-08-2023 | 23:00
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اعترف ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة بأنه كان من المستحيل أن يتعاقد ناديه مع البرازيلي نيمار في ظل وضعه المالي المتأزم رغم التفاوض معه لعودته.

وقال ديكو لمحطة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية: نعرف جميعا أننا في الموقف الاقتصادي الحالي كان من المستحيل إتمام هذه الصفقة.
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وأضاف ديكو: كنا بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان أو مع الهلال، وهو أمر لا يمكن حدوثه نظرا لوضعنا المالي. (العربية)
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