ديكو: عودة نيمار إلى برشلونة كانت "مستحيلة"

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اعترف ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة بأنه كان من المستحيل أن يتعاقد ناديه مع البرازيلي نيمار في ظل وضعه المالي المتأزم رغم التفاوض معه لعودته.وقال ديكو لمحطة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية: نعرف جميعا أننا في الموقف الاقتصادي الحالي كان من المستحيل إتمام هذه الصفقة.وأضاف ديكو: كنا بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان أو مع الهلال، وهو أمر لا يمكن حدوثه نظرا لوضعنا المالي. (العربية)