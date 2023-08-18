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عبّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع نادي الهلال السعودي.وقال بونو لقناة النادي: "سعيد جداً للانضمام لناد كبير وتاريخي مثل الهلال يلعب أدوارا طليعية دوماً وأكبر فريق في آسيا".وأضاف: "بالنسبة لي هذا تحد جديد في مسيرتي الكروية. جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة وهذا شيء إيجابي لأني أحب التحديات والتوقعات الكبيرة". (سكاي نيوز)