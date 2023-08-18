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رياضة

أوّل تعليق لبونو بعد انتقاله لـ"الهلال" السعوديّ... ماذا قال؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 08:15
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عبّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع نادي الهلال السعودي.

وقال بونو لقناة النادي: "سعيد جداً للانضمام لناد كبير وتاريخي مثل الهلال يلعب أدوارا طليعية دوماً وأكبر فريق في آسيا".
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وأضاف: "بالنسبة لي هذا تحد جديد في مسيرتي الكروية. جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة وهذا شيء إيجابي لأني أحب التحديات والتوقعات الكبيرة". (سكاي نيوز)
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