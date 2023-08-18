فوز لبنان على قطر في طائرة غرب آسيا للناشئين بالسعودية

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حقق منتخب لبنان للناشئين تحت 19 سنة في الكرة الطائرة فوزا عزيزا على قطر بثلاث مجموعات نظيفة 3 - 0 (الاشواط 26 - 24، 25 - 20، 25 - 19)، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم في المجموعة الاولى من بطولة غرب الاولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.وكانت نقطة التحول في الشوط الاول عندما قلب لبنان تأخره 22 - 24 الى فوز.وكان منتخب لبنان خسر مباراته الاولى امام الاردن 1 - 3.