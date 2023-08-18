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رياضة

فوز لبنان على قطر في طائرة غرب آسيا للناشئين بالسعودية

Lebanon 24
18-08-2023 | 10:11
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 حقق منتخب لبنان للناشئين تحت 19 سنة في الكرة الطائرة فوزا عزيزا على قطر بثلاث مجموعات نظيفة 3 - 0 (الاشواط 26 - 24، 25 - 20، 25 - 19)، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم في المجموعة الاولى من بطولة غرب الاولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.
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وكانت نقطة التحول في الشوط الاول عندما قلب لبنان تأخره 22 - 24 الى فوز.

وكان منتخب لبنان خسر مباراته الاولى امام الاردن 1 - 3.
المصدر: الوكالة الوطنية
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