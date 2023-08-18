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رياضة

"العهد" يفوز على "الاهلي" - النبطية

Lebanon 24
18-08-2023 | 12:29
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حقق العهد حامل اللقب فوزه الثاني في الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم على الاهلي النبطية الذي عانى خسارته الاولى بعد تعادلين 4 - 0 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في افتتاح المرحلة الثالثة. 
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وسجل للعهد زين فران والسوري محمد الحلاق وعلي حديد وكريم درويش (الاصابتان الاخيرتان في الوقت المحتسب بدل عن ضائع). وبذلك يكون العهد كرر فوزه على الفريق الجنوبي الذي حققه في نهائي مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية. 
 
ورفع العهد رصيده الى ست نقاط من فوز اول على الراسينغ بيروت، قبل تعثره في المرحلة الثانية امام النجمة 1 - 2. في حين تجمد رصيد الاهلي النبطية عند نقطتين من تعادلين مع الانصار 2 - 2، والصفاء 1 - 1. 
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