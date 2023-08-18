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رياضة

"طعنة" للدوري السعودي.. ماذا قال محمد صلاح؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 15:51
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وصف المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالأفضل في العالم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" على منصة "إكس": "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال والنجوم، هو أفضل دوري في العالم".
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واعتبر البعض أن كلمات محمد صلاح هي بمثابة رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023، وأنه مستمر في صفوف ليفربول.
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