الإعلان عن مدرب منتخب إيطاليا الجديد.. من هو؟

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التوصل لاتفاق مع لوتشيانو سباليتي، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، خلفا لمواطنه بروبيرتو مانشيني.



وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان: "توصلنا إلى اتفاق مع سباليتي، وسيتولى المهمة اعتبارا من 1 أيلول المقبل"، مضيفاً: "سيتم التقديم الرسمي للمدرب على هامش الاجتماع المقرر عقده في الأيام الأولى من الشهر المقبل، في المركز الفني الفيدرالي".

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ونقل البيان عن غابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قوله: "المنتخب الوطني كان بحاجة إلى مدرب رائع، وأنا سعيد للغاية بتلك الخطوة".



واختتم البيان: "سيكون لحماسه وخبراته الدور الأساسي في التحديات التي تنتظر منتخب إيطاليا خلال الأشهر المقبلة".