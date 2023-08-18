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رياضة

الإعلان عن مدرب منتخب إيطاليا الجديد.. من هو؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 16:20
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التوصل لاتفاق مع لوتشيانو سباليتي، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، خلفا لمواطنه بروبيرتو مانشيني.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان: "توصلنا إلى اتفاق مع سباليتي، وسيتولى المهمة اعتبارا من 1 أيلول المقبل"، مضيفاً: "سيتم التقديم الرسمي للمدرب على هامش الاجتماع المقرر عقده في الأيام الأولى من الشهر المقبل، في المركز الفني الفيدرالي".
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ونقل البيان عن غابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قوله: "المنتخب الوطني كان بحاجة إلى مدرب رائع، وأنا سعيد للغاية بتلك الخطوة".

واختتم البيان: "سيكون لحماسه وخبراته الدور الأساسي في التحديات التي تنتظر منتخب إيطاليا خلال الأشهر المقبلة".

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