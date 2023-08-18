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رياضة

بعد غياب.. نيمار يعود إلى "السيليساو"

Lebanon 24
18-08-2023 | 23:00
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إستدعى المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل فرناندو دينيز، أمس الجمعة، النجم نيمار للمشاركة في الجولتين الأوليين من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم الشهر المقبل.


وتحدث دينيز إلى نيمار، وقال في مؤتمر صحفي إن المهاجم "على استعداد تام" للعب مع المنتخب الوطني.

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ويتولى دينيز تدريب منتخب البرازيل حتى منتصف العام المقبل على أقل تقدير، عندما يأمل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد مع المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني.
 
 
ويواجه منتخب البرازيل نظيره البوليفي في 8 ايلول بمدينة بيليم بمنطقة الأمازون، فيما يواجه منتخب بيرو بعدها بأربعة أيام في ليما.
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