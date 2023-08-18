نيمار وصل إلى الرياض للإنضمام إلى نادي الهلال

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وصل النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض، الجمعة، للانضمام إلى نادي الهلال الذي سيقدّمه رسمياً، السبت، إلى جماهيره.وحطّت الطائرة التي كانت تقل المهاجم البرازيلي قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مطار الطيران الخاص في الرياض، حيث اسُتقبل اللاعب الذي وضع وشاحاً أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له.وسيقيم الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا لتقديم نيمار، مساء السبت، قبيل مباراته في الجولة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في الرياض.وقال مسؤول في رابطة مشجعي الهلال، فضّل عدم ذكر اسمه: "سنقيم حفلا كبيرا يليق بقيمة راقص السامبا نيمار".