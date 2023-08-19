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رياضة

يبلغ سعرها 500 مليون دولار.. تعرّفوا الى طائرة الوليد بن طلال "الفخمة" التي نقلت نيمار للسعودية (صور)

Lebanon 24
19-08-2023 | 01:36
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وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى الهلال، كونه معروفا بحبه الشديد للنادي الأزرق.

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا لنيمار جونيور، وهو أمام الطائرة، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "التاريخي" في طريقه إلى الرياض.
 
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ووجه النجم البرازيلي، من داخل الطائرة، رسالة لجماهير النادي السعودي عبر مقطع فيديو نشره الهلال عبر صفحته على منصة "إكس": "مرحبا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبا".

وبلغ سعر طائرة الوليد بن طلال التي أقلت نيمار إلى السعودية، 500 مليون دولار، وهي من طراز "إيرباص - A380"، بحسب موقع "العربية".

وتلقب طائرة الوليد بن طلال بـ"القصر الجوي"، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم، فيمكن أن تستوعب عادة نحو 600 مسافر، لكن طائرة بن طلال مجهزة له بشكل خاص، حيث تحتوي على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصا من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة نحو مكة، وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.
 
على متن


ويوفر تصميم الإيرباص قدرة على الطيران لمسافة تقدر بـ 15200 كيلومترا، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 900 كم/ساعة.

ومن المقرر أن يتم تقديم نيمار جونيور زميله المنضم حديثا إلى صفوف نادي الهلال، حارس المرمى المغربي ياسين بونو، القادم من إشبيلية، في حفل ضخم اليوم السبت، قبل مباراة الهلال وضيفه الفيحاء، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين. (روسيا اليوم)
 
 

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