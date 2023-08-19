يبلغ سعرها 500 مليون دولار.. تعرّفوا الى طائرة الوليد بن طلال "الفخمة" التي نقلت نيمار للسعودية (صور)

وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى الهلال، كونه معروفا بحبه الشديد للنادي الأزرق.



ونشر نادي الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا لنيمار جونيور، وهو أمام الطائرة، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "التاريخي" في طريقه إلى الرياض.

✈️ The “HISTORICAL” is on his way to RIYADH 💙#Neymar_Hilali#AlHilal pic.twitter.com/nYH87VI8gr — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 18, 2023 Advertisement

ووجه النجم البرازيلي، من داخل الطائرة، رسالة لجماهير النادي السعودي عبر مقطع فيديو نشره الهلال عبر صفحته على منصة "إكس": "مرحبا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبا".



وبلغ سعر طائرة الوليد بن طلال التي أقلت نيمار إلى السعودية، 500 مليون دولار، وهي من طراز "إيرباص - A380"، بحسب موقع "العربية".



وتلقب طائرة الوليد بن طلال بـ"القصر الجوي"، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم، فيمكن أن تستوعب عادة نحو 600 مسافر، لكن طائرة بن طلال مجهزة له بشكل خاص، حيث تحتوي على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصا من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة نحو مكة، وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.