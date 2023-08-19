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رياضة

ضربة قوية.. انتهاء موسم نجم العهد ومنتخب لبنان باكراً! (صورة)

Lebanon 24
19-08-2023 | 03:22
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أعلن نادي العهد اللبناني انتهاء موسم نجمه زين فران بشكل مبكّر، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي.


وكان فران قد سجل هدفا في شباك الأهلي نبطية، قبل أن يتعرّض للإصابة ويتمّ استبداله في المباراة التي انتهت بفوز العهد (4-0)، ضمن الجولة الثالثة من الدوري.
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وقال العهد في بيان رسمي: "أظهرت صورة الرنين المغناطيسي (MRI) التي خضع لها اللاعب زين فران إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم".
 
وختم: "نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة السريعة يا زين".
 
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وتعتبر هذه الإصابة ضربة قوية لمنتخب لبنان الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر. 
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