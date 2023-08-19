رغم موافقته.. لماذا تراجع اتحاد جدة عن ضم المخضرم راموس؟

أيام قليلة تفصلنا عن إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وحتى الآن لم يتحدّد مستقبل واحد من أفضل اللاعبين الإسبان، وهو سيرخيو راموس، مدافع "ريال مدريد" و"باريس سان جيرمان" السابق. فاللاعب الذي انتهى عقده مع "باريس" بنهاية الموسم الماضي لعدم توافقه مع المدرب الجديد للفريق لويس إنريكي، وأصبح بلا أي فريق منذ مطلع شهر تموز، لم يتوصّل إلى أي اتفاق للانضمام إلى فريق جديد.

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وارتبط راموس بالانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، واللعب بجانب زميله السابق كريم بنزيما، لكن يبدو أن اللاعب لم يعد ضمن خطط وحسابات السعودية، التي غيّرت هوية اللعبة بشكل جذري في العالم الرياضي حالياً، بسبب "ثورتها الكروية"، اذ أكد الصحفي الإيطالي المختصّ في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت"، رودي غاليتي، أن نادي اتحاد جدة السعودي انسحب من صفقة ضم المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وقد وافق سيرخيو على العرض الذي تلّقاه من الاتحاد للعب بصفوفه بداية من الموسم الحالي، لكن على الرغم من موافقة الإسباني، إلا أن النادي السعودي سرعان ما تراجع عن الصفقة، وقرّر عدم إتمامها وسحب العرض المُقدّم لراموس بشكل غريب، بعد أن أخذ الأخير وقتاً طويلاً لحسم موقفه من الانتقال إلى "العميد".

وتابع الصحفي الإيطالي عبر حسابه بمنصة "إكس": "بعد طول انتظار من النادي السعودي لإعطاء رد من المدافع الإسباني، لم يعد راموس خياراً لأبطال الدوري السعودي في الموسم الماضي، وسيسحبون العرض المقدّم".

وأشارت تقارير صحفية عدّة، إلى أن سيرخيو راموس أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم، نظراً للتاريخ الكبير الذي حقّقه مع "ريال مدريد" وتحديداً خلال الفترة من 2014 حتى 2020، والتي شهدت تتويج "الميرينغي" بـ4 ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليس سليماً بنسبة 100%، وهو ما جعل الاتحاد يتراجع عن الصفقة موجّهاً أنظاره نحو خيارات أخرى.

وقضى راموس موسماً سيئاً مع "سان جيرمان" بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته طوال موسم كامل، لكنه استعاد مستوياته بشكل كبير خلال الموسم المنقضي؛ إذ قدّم أداءً جيداً مع "بي أس جي"، وأسهم في احتفاظ فريق العاصمة بلقبه في الدوري الفرنسي، فسجّل في الموسم الماضي 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة في 44 مباراة خاضها بكل البطولات، في حين سجّل هدفاً في الفوز بكأس السوبر الفرنسي في الانتصار على نانت (4-0).