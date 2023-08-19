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رياضة

بمشاركة رونالدو وماني.. النصر يخسر أمام التعاون

Lebanon 24
19-08-2023 | 08:00
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واصل النصر عروضه الباهتة وتلقى الهزيمة (0-2) أمام ضيفه التعاون، مساء الجمعة، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من دفع لويس كاسترو، مدرب النصر، بجميع أوراقه الرابحة من اللاعبين المحترفين يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، لكن هذا لم يكن كافيا لتلافي الهزيمة.
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وكان النصر قد تلقى خسارته الأولى أمام فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، في مستهل مشواره ببطولة الدوري.
وغاب رونالدو ورفاقه من المحترفين عن مباراة الاتفاق، خشية تعرضهم للإجهاد، بسبب مشاركتهم قبل يومين فقط أمام الهلال في نهائي البطولة العربية.
وتعد الهزيمة أمام التعاون هي الثانية للنصر تواليًا في الدوري السعودي، ليصبح في المركز الـ 15 دون نقاط، فيما رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس. (سبوتنيك) 
المصدر: سبوتنيك
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