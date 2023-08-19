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رياضة

كلوب يتحدث عن صفقات الدوري السعودي وسر فشل تعاقدات ليفربول

Lebanon 24
19-08-2023 | 11:00
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قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن ناديه وجد صعوبة في مجاراة سوق الانتقالات، وطالب بمزيد من الضوابط بعد أن فقد بعض الصفقات المستهدفة وانتقال بعض اللاعبين إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وخسر ليفربول صراعه مع تشلسي الذي أكمل أضخم صفقة في بريطانيا بضم موزيس كايسيدو ثم أضاف روميو لافيا إلى تشكيلته بعد أن كان كلوب يريد ثنائي الوسط.
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كما خرج من تشكيلة كلوب لاعبا خط الوسط فابينيو وجوردان هندرسون عقب انتقالهما للدوري السعودي قبل بداية الموسم.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين الجمعة "لست متأكدا من إمكانية فعل أي شيء إزاء تعقد مسألة جذب اللاعبين، كل شيء أصبح أكثر صعوبة، هناك الكثير من الأمور المختلفة الآن مقارنة بعام سابق".

وقبل أسبوعين، قال كلوب إنه لا أحد تخيل انتقال نيمار للسعودية، حيث انضم إلى الهلال، مشيرا إلى كيفية سعي الدوري السعودي للنمو والمنافسة مع مسابقات القمة في أوروبا.

وواصل "ليس من الثوابت أن يشاهد الجميع الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الألماني، من الجيد محاولات تطوير الدوري السعودي، ليس لدينا الحق في القول إن هذا ليس مسموحا؛ الصين حاولت والولايات المتحدة تحاول، هذا جيد بالتأكيد، لكن المال اللانهائي يسبب مشاكل، سيكون من الرائع أن يجد أحد حلا، قليل من التنظيم".

وختم كلوب "أصبح من الصعب إقناع لاعبين بالانضمام إلى ليفربول، إذا تحدثت مع مليون لاعب سيأتي الجميع على الفور، لكن يجب التأكد من الأسماء المختارة". (الجزيرة)    يورغن كلوب، ن
المصدر: الجزيرة
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