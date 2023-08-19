محمد صلاح يثير الجدل بظهوره الأخير.. ما قصة القميص المقطوع؟

رحّب النجم المصري محمد صلاح، بنجم ليفربول الجديد، الياباني واتارو إندو، في فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي.

وبينما كان إندو يجري الفحوصات الطبية، داخل مقر نادي ليفربول، دخل عليه محمد صلاح وألقى التحية عليه.

وحذر صلاح إندو من سوء الأحوال الجوية في ليفربول "ساخرا"، وتمنى للنجم الياباني التوفيق.





وأثار محمد صلاح الجدل والسخرية معا، بسبب ملابسه التي كان يرتديها في الفيديو، اذ ظهر وهو يرتدي قميصا بنفسجيا واسعا، "مقطوعا" من عدة أماكن، وهو ما أثار سخرية جماهير كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي.