Advertisement

رياضة

محمد صلاح يثير الجدل بظهوره الأخير.. ما قصة القميص المقطوع؟

Lebanon 24
19-08-2023 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1098996-638280531605448082.JPG
Doc-P-1098996-638280531605448082.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحّب النجم المصري محمد صلاح، بنجم ليفربول الجديد، الياباني واتارو إندو، في فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي.
 
وبينما كان إندو يجري الفحوصات الطبية، داخل مقر نادي ليفربول، دخل عليه محمد صلاح وألقى التحية عليه.
 
وحذر صلاح إندو من سوء الأحوال الجوية في ليفربول "ساخرا"، وتمنى للنجم الياباني التوفيق.


وأثار محمد صلاح الجدل والسخرية معا، بسبب ملابسه التي كان يرتديها في الفيديو، اذ ظهر وهو يرتدي قميصا بنفسجيا واسعا، "مقطوعا" من عدة أماكن، وهو ما أثار سخرية جماهير كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-08-19
08:00 | 2023-08-19
04:30 | 2023-08-19
03:22 | 2023-08-19
01:36 | 2023-08-19
23:40 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24