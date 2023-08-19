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رياضة

هكذا قدم الهلال نيمار أمام 60 ألف متفرج (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2023 | 13:41
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قدّم نادي الهلال السعودي السبت نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعا بنجوم عالميين.

وشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.

كما شهد الحفل كذلك تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا لـ"كبير آسيا".
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ووصل نيمار البالغ 31 عاما مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحا أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، حيث لاقى استقبالا حافلا بمطار الطيران الخاص.

وأقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا ضخما لتقديم نيمار مساء السبت قبل انطلاق مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.

وبعد ظهر السبت، بدأ جمهور الهلال الملقّب في السعودية باسم "الزعيم"، والكثير منهم يرتدون قمصانه الزرقاء في التوافد على الملعب، حيث رفع المشجعون تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل وجه نيمار.

وقال مندوب المبيعات سليم علي (34 عاما) الذي ارتدى قميص الهلال الأزرق إنها "لحظة كبيرة. أتمنى أن يساعدنا (نيمار) في الفوز بمزيد من الألقاب".

وأفاد مسؤول في رابطة مشجعي الهلال، فضّل عدم ذكر اسمه، "أقمنا حفلا كبيرا يليق بقيمة راقص السامبا نيمار"، الذي تشير له حسابات الهلال على مواقع التواصل دائما بـ"التاريخي".

ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.
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