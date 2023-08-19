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رياضة

ليفربول ينتفض ويسجل أول انتصار وأداء "باهت" من صلاح

Lebanon 24
19-08-2023 | 16:30
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انتفض ليفربول بعد التأخر بهدف وفاز 3-1 على بورنموث في أنفيلد، ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، السبت، رغم طرد لاعبه أليكسيس ماك أليستر.

وسجل أنتوني سيمنيو هدف التقدم لبورنموث بعد ثلاث دقائق، وأدرك الكولومبي لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني عقب تسع دقائق وبعد متابعة ركلة جزاء أهدرها بنفسه.
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وتعرض ليفربول لضربة بطرد لاعب الوسط ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 58، لكن بعد أربع دقائق ضمن ديوغو جوتا انتصار ليفربول بتسجيل الهدف الثالث.

وأصبح رصيد ليفربول أربع نقاط من أول جولتين بعد التعادل 1-1مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، بينما يملك بورنموث نقطة وحيدة.

ولم يقدم صلاح الأداء المنتظر منه، وبدا أقل مهاجمي ليفربول خطورة، للمرة الثانية على التوالي.

هدف صلاح الوحيد جاء من ارتداد لركلة جزاء أهدرها، وهو الأمر الذي دفع عدد من جماهير ليفربول لانتقاد النجم المصري، الذي يعولون عليه لإعادتهم إلى منصة التتويج، بعد موسم مخيب.
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