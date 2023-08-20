رسمياً... الصربي ميتروفيتش "هلالي" حتى 2026 (فيديو)

تعاقد نادي الهلال السعودي رسميًا مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنكليزي ألكسندر ميتروفيتش بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق، حسبما اكدّ النادي السعودي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "اكس" (تويتر سابقًا) عن ضم المهاجم الصربي من خلال بث فيديو تقديمي للاعب.